Se registra tiroteo en centro comercial de ‘El Paso’, Texas; hay un muerto

Durante la tarde de este miércoles se registró un tiroteo en el centro comercial, Cielo Vista Mall, ubicada en El Paso, Texas; donde autoridades abordaron al lugar para confirmar el deceso de una persona, así como tres personas lesionadas.

Mall scene is still active please avoid the area. Multiple agencies responding to the area.

Con información preliminar, el gobierno local dio a conocer que se había activado un Centro de Recepción Familiar en el gimnasio principal de la Escuela Secundaria Burges ubicado en 7800 Edgemere.

Hasta el momento se desconocen la causa del ataque armado, por lo que se espera un nuevo comunicado en las siguientes horas.

🚨#BREAKING: El Paso PD say a person shot 4 people inside Cielo Vista Mall after 5 pm. One person died & 3 were taken to the hospital. One person has been arrested & there’s a search for a possible 2nd person: https://t.co/ydW6My3C5f



⚠️ Warning: offensive language ⚠️ pic.twitter.com/Iu1sJBgSla