Se registra tiroteo en escuela de EU, mueren dos estudiantes

Este lunes, dos estudiantes fallecieron y un miembro del personal del programa educativo Starts Right Here, terminó lesionado con arma de fuego, luego de que se registrara un tiroteó a manos de tres sujetos que viajaban a bordo de un vehículo.

De acuerdo con las autoridades de Des Moines, Iowa; se registró un tiroteo en una escuela de cuya ciudad que se dedica a brindar ayuda a jóvenes que se encuentran en situación de riesgo, por lo que, al llegar a la institución, solicitaron la presencia de equipos de emergencia alrededor de la 1 de la tarde, por lo que al llegar encontraron a dos estudiantes gravemente heridos, a quienes aplicaron reanimación cardiopulmonar, lamentablemente al llegar al hospital ya no contaban con signos vitales.

Mientras que el miembro del personal de la escuela se encontraba en una condición grave de salud, por lo que iba a ser sometido a una cirugía, sin embargo, ya no trascendió si tuvo la oportunidad de estar estable.

Finalmente, policía encargada del caso anunció la detención de tres sujetos, quienes han sido señalados como los autores del tiroteo en la institución educativa.

Las tres personas fueron capturadas a 3 kilómetros de la escuela a bordo de un auto, donde uno de los sospechosos salió corriendo del vehículo, pero los agentes lograron localizarlo con la ayuda de un perro.

El programa Starts Right Here, que ayuda a los jóvenes de 9 a 12 años de edad que se encuentran en situación de riesgo, fue fundada en 2021 por Will Holmes, un rapero cuyo nombre artístico es Will Keeps.

🚨 We have another Graduate y'all yeeeeeeeeeee🚨 Karrah Olivia Diaz got kicked out of school, then Covid hit, then she didn't do well with virtual so she gave up. So one of our students "Ricky" (Who's Graduated) told her about SRH and Karrah decided to give us a try! GRADUATED! pic.twitter.com/uhtUXEmpED