Se registran 12 muertos tras explosiones en instalación policial de Pakistán

Este lunes en una instalación de la policía antiterrorista ubicada en el noreste de Pakistán, se registraron dos explosiones los cuales dejó, 12 muertos y aproximadamente un total de 50 heridos.

Los hechos fueron dados a conocer por el oficial sénior de policía Ataullah Khan, quien indicó que en las instalaciones del distrito de Swat Valley, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa fue atacado. Hasta el momento no se le atribuyen los hechos a ni una persona.

Asimismo, se explicó que en los últimos meses los talibanes paquistaníes se han atribuido incidentes similares después de poner fin a un alto el fuego pactado con el gobierno el año pasado.

En los daños reportados, se registró una parte del edificio derrumbado, donde rescatistas recuperaron cadáveres y heridos; advirtiendo que ambas cifras podrían aumentar.

El pintoresco Valle de Swat fue en su momento el bastión de milicianos islámicos que impusieron allí la estricta regla de la sharía hasta que el ejército realizó una operación masiva en 2007 que expulsó a los milicianos y restableció la normalidad.

Los talibanes paquistaníes, conocidos formalmente como Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), son un grupo separado de los talibanes afganos pero vinculado a ellos.

CTD DIG Khalid Sohail said that the blast was "not a suicide attack". "There was no attack or firing on the police station. The explosion occurred at a place where ammunition and mortar shells were stored," he added.#Pakistan #Swat pic.twitter.com/wDg83YLDA1