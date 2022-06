Hussam al-Aqouli recuerda exactamente el sector del Lago Sawa donde sus dos hijas se mojaron sus pies en sus aguas cristalinas. Han pasado dos años y hoy lo único que hay en ese punto es tierra reseca.

Por primera vez en siglos, el lago se ha secado. Una combinación de malos manejos de parte de empresarios locales, la dejadez del gobierno y el cambio climático transformaron sus riberas en verdaderos salitrales.

El Lago Sawa es una nueva baja en la batalla de este país contra la escasez de agua, que los expertos dicen es producto del cambio climático, incluidas dos sequías seguidas y la ausencia de lluvias. Empresarios, granjeros y ganaderos terminan peleándose por el agua y los sectores más pobres son los que más sufren la escasez de ese recurso.

“El lago era conocido como la ‘perla del sur’” , contó al-Aqouli, de 35 años y nacido en la vecina ciudad de Samawa. “Ahora es nuestra tragedia”.

El lago se encuentra en la provincia de Muthanna, una de las más pobres del país, ubicada entre Bagdad y la región petrolera de Basora. La cantidad de personas que viven por debajo del nivel de pobreza es tres veces el promedio nacional.

Es una zona desértica, con una estrecha faja de tierra cultivable junto al río Éufrates. El desarrollo económico de la región se vio afectado por la turbulenta historia del país. Fue ignorada por el régimen del Partido Baath desde la década de 1980 y luego sufrió las guerras y sanciones que soportó Irak.

Los lugareños describen los alrededores del lago como una región “atshan”, o sedienta, en árabe.

El lago surgió en un terreno de piedra caliza, con barreras de yeso. No tiene accesos ni salidas de agua, cuyo origen desconcierta a los expertos desde hace siglos y genera leyendas de todo tipo.

Estudios indican que el lago se alimentaba de aguas subterráneas que llegan a través de un sistema de grietas y fisuras. También recibe agua de lluvia de los valles vecinos. Intensas lluvias causaron inundaciones repentinas en los últimos años.

#ImageOfTheDay



Al Sawa was a salt lake in #Iraq's Muthanna province 🇮🇶



➡️After a second consecutive year of severe #drought in the country, the lake has dried up



⬇️The absence of water is visible when comparing #Copernicus #Sentinel2 🇪🇺🛰️images of ↙️ 2017 and ↘️ 2022 pic.twitter.com/Q385CVfE2c