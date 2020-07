Secretario de justicia critica dependencia de EEUU en productos chinos

Washington.- Estados Unidos depende excesivamente de los productos y servicios chinos, incluyendo cubrebocas, batas médicas y otro equipo de protección personal diseñado para frenar la propagación del coronavirus, declaró el secretario de Justicia William Barr el jueves.

Barr denunció además que hackers vinculados al gobierno chino están acechando a universidades y empresas estadounidenses a fin de robar datos relacionados con el desarrollo de vacunas, presentando tal acusación contra Beijing apenas horas después de que otras agencias de Occidente presentaron reclamos similares contra Rusia.

El discurso de Barr en el Museo presidencial Gerald R. Ford en Grand Rapids, Michigan, forma parte de una intensa campaña lanzada por el gobierno de Donald Trump contra China. Trump trata de evadir las críticas sobre su manejo de la crisis del coronavirus y su devastador impacto económico, y culpar a Beijing. Al mismo tiempo, acusa a su rival demócrata Joe Biden de ser demasiado dócil ante China.

En las últimas semanas, funcionarios del gobierno estadounidense han incrementado su retórica sobre el presunto espionaje económico de China. Como ejemplo, el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien escribió un artículo en el diario The New York Post y el director del FBI, Chris Wray, emitió un discurso la semana pasada en que acusó a China de tratar de robar investigaciones e innovaciones científicas estadounidenses. Aseveró que el FBI lanza una investigación de contraespionaje relacionada con China cada 10 horas.

"The ultimate ambition of China's rulers isn't to trade with the United States; it is to raid the United States."



Attorney General William Barr says China's goal is to "replace" American businesses as global leaders, and that "win-win in China means China wins twice" pic.twitter.com/wpCmg6qA84