António Guterres, secretario de la ONU, visitará a Putin y Zelensky

Con el objetivo de hacer un exhorto a la paz, el secretario general de la ONU, António Guterres, se reunirá por separado con los presidentes de Rusia y Ucrania la próxima semana, informó el organismo el viernes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Guterres se reunirá el martes con el canciller ruso Sergey Lavrov y que el presidente ruso Vladimir Putin también lo recibirá.

La ONU indicó posteriormente que Guterres viajará el jueves a Ucrania para entrevistarse con el presidente Volodymyr Zelensky y el canciller Dmytro Kuleba.

En las dos visitas, Guterres pretende hablar sobre las “medidas que pueden tomarse ahora mismo” para detener los combates y ayudar a la gente a ponerse a salvo, dijo Eri Kaneko, vocera de la ONU.

“Espera hablar acerca de lo que puede hacerse para traer la paz a Ucrania urgentemente”, señaló.

Guterres había pedido el martes reunirse con los presidentes en sus respectivas capitales.

El secretario general ha exhortado a Rusia a que detenga su ataque desde que lo inició hace dos meses, en lo que llamó “el momento más triste” en sus cinco años al frente de la ONU.

El martes pidió una “pausa humanitaria” de cuatro días en los combates antes de la Pascua ortodoxa, que se celebra el domingo.

“Detengan el derramamiento de sangre y la destrucción. Abran un espacio para el diálogo y la paz”, imploró.

