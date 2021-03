Segundo terremoto sacude las costas de Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA.- A escasas horas del primer sismo de magnitud 7.1, un segundo terremoto de magnitud preliminar de 7.4 ha tenido lugar cerca de sus costas en el norte, a 55 Km. de profundidad, esto de acuerdo a datos del Servicio Geológico de EE.UU.

El epicentro del temblor se ubicó a 998 Km. al noreste de la ciudad Whangarei.

Actualización 13:41 Hrs.- El Servicio de Emergencias de Nueva Zelanda emitió una alerta por tsunami tras el segundo sismo de magnitud superior a 7 registrado el día de hoy.

We have issued a NATIONAL ADVISORY: TSUNAMI ACTIVITY following the magnitude 7.4 earthquake near KERMADEC ISLANDS NEW ZEALAND. We expect New Zealand coastal areas to experience strong and unusual currents and unpredictable surges at the shore