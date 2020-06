Anulan en EU causa contra el exasesor de seguridad nacional Flynn

Washington.- Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos ordenó el miércoles la anulación de la causa criminal contra el ex-asesor de seguridad nacional Michael Flynn, evitando con ello una larga batalla legal que habría indagado más profundamente en el razonamiento para la decisión extraordinaria del Departamento de Justicia de abandonar la causa.

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia dijo en un fallo de 2-1 que la decisión del departamento de abandonar la causa contra Flynn resuelve el asunto, pese a que Flynn se declaró culpable de mentirle al FBI, como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia de Rusia en la elección de 2016.

El fallo fue una victoria significativa para el Departamento de Justicia y se produjo en momentos en que los demócratas cuestionan si la agencia se ha vuelto demasiado politizada y el secretario de Justicia, William Barr, demasiado deseoso de favorecer al presidente Donald Trump, especialmente en la pesquisa de Mueller. La cámara baja estaba realizando una audiencia el miércoles centrada en otra decisión inusual de Barr para denegar a sus propios fiscales y pedir un término de prisión más breve para otro asociado de Trump, Roger Stone.

Tras el fallo, Trump tuiteó: “¡Excelente! La Corte de Apelaciones Ratifica el Pedido del departamento de Justicia de Suspender la Causa Criminal contra el General Michael Flynn”.

El juez federal Emmet Sullivan había declinado desestimar la causa, y trató de evaluar por su cuenta el pedido de del departamento. Sullivan nombró a un juez federal retirado para argumentar en contra de la decisión del departamento y considerar si Flynn pudiera ser declarado en desacato por perjurio. Había fijado una audiencia para el 16 de julio para considerar formalmente el pedido de desestimar la causa.

La corte de apelaciones falló que no le correspondía a un juez prolongar el proceso ni examinar por qué fue anulado.

Is James Comey and his band of Dirty Cops going to apologize to General Michael Flynn (and many others) for what they have done to ruin his life? What about Robert Mueller and his Angry Democrat Cronies - Are they going to say, SO SORRY? And what about Obama & Biden?