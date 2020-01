Senado de Estados Unidos aprueba el T-MEC

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Esta aprobación será enviada a la mesa del presidente Donald Trump para completar el proceso de ratificación en Estados Unidos.

Después de meses de negociaciones y retrasos, la Cámara Baja de Estados Unidos dio su visto bueno al T-MEC en diciembre, por lo que la aprobación del Senado era el último obstáculo que quedaba para su ratificación.

Con 78 votos a favor y 21 en contra, el pleno de la cámara alta de Estados Unidos ratificó el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México.

For years, politicians—both Democrat and Republican—have promised to replace NAFTA with a deal that better protects American jobs and workers.



President @realDonaldTrump delivered, and the Senate just passed USMCA with an overwhelming 89-10 vote!



Promise MADE, Promise KEPT! 🇺🇸