Los senadores estadounidenses dieron el miércoles su aprobación bipartidista casi unánime al ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, y describieron la ampliación del bloque defensivo occidental como una “victoria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y un ajuste de cuentas contra el presidente ruso Vladimir Putin por su invasión de Ucrania.

La votación de 95-1 a favor de la candidatura de las dos naciones europeas occidentales (que hasta antes de la guerra en Ucrania habían evitado durante mucho tiempo participar en alianzas militares) supone un avance crucial para ampliar la Organización del Tratado del Atlántico Norte y su pacto de defensa mutua establecido hace 73 años entre Estados Unidos y sus aliados democráticos de Europa.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, invitó a los embajadores de ambas naciones a la galería de esa cámara con el fin de que fueran testigos de la votación.

U.S. Senators have delivered an overwhelming bipartisan vote ratifying NATO membership for Finland and Sweden.



Lawmakers call Wednesday's vote a “slam-dunk” for U.S. national security and a day of reckoning for Russia's invasion of Ukraine. https://t.co/QGtJ6AHjDr