Senador Ted Cruz ataca a Elmo por vacunarse contra la COVID.

Ted Cruz ataca a Elmo: el senador republicano conocido en México por atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y asiduo protagonista de polémicas en Twitter por un viaje a Cancún; criticó que el personaje de Plaza Sésamo apoye la vacunación contra la COVID a menores de edad.

Elmo fue vacunado contra el COVID-19 el martes, según Sesame Workshop, la organización educativa sin fines de lucro que realiza el programa “Plaza Sésamo”.

En un anuncio de servicio público publicado en YouTube, la querida estrella de televisión, que tiene 3 años y medio, habló con su padre sobre cómo fue la toma.

“Hubo un piquetito, pero estuvo bien”, contó Elmo en el video.

El papá de Elmo dijo que tenía muchas preguntas para el pediatra, quien le aseguró que las vacunas son seguras y eficaces para los niños.

Y este hecho desató la ira de Ted Cruz, republicano que no está a favor de vacunar a los menores, aduciendo que “es peligrosa” y que “no hay pruebas” de que sea segura.

En Estados Unidos, los niños menores de 5 años —aproximadamente 18 millones— ya pueden recibir la vacuna contra la COVID-19.

De hecho, en noviembre pasado, otro personaje de Sesame Streeet, Big Bird (primo de Abelardo) se vacunó, hecho que Ted Cruz calificó de “propaganda gubernamental”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que se vacunen incluso los que ya tuvieron COVID-19 con el fin de protegerlos contra una reinfección, y dicen que no hay problema si al mismo tiempo también se aplican vacunas contra otras enfermedades.

Thanks, @sesamestreet for saying parents are allowed to have questions!



You then have @elmo aggressively advocate for vaccinating children UNDER 5.



But you cite ZERO scientific evidence for this. Learn more:https://t.co/Ss20TmFTSB https://t.co/tr67QyfRyC