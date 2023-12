Sentencian a adolescente a cadena perpetua por tiroteo en Michigan

Un adolescente identificado como Ethan Crumbley, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras protagonizar un tiroteo en noviembre de 2021 en su instituto en el estado de Michigan, donde le arrebató la vida a cuatro de sus compañeros.

El juez del condado de Oakland, Kwamé Rowe, le impuso la máxima sentencia por un ‘verdadero acto de terrorismo’ que se saldó con la muerte de cuatro estudiantes del Oxford High School: Hana St. Juliana, de 14 años; Madisyn Baldwin, de 17 años; Tate Myre, de 16, y Justin Shilling, de 17 años.

La cadena de televisión NBC News señaló que para Rowe lo que hizo el adolescente de 15 años de edad en aquel entonces, fue realmente imperdonable, en especial porque obligó a Justin Shilling a arrodillarse antes de apuntarle con un arma de fuego y quitarle la vida sin ningún remordimiento.

Esto convierte a Ethan Crumbley en el primer menor en recibir este tipo de sentencia desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmara en un fallo que dos menores condenados por asesinato cuando tenían 14 años no podían recibir una cadena perpetua, sin tener la posibilidad de acceder a libertad condicional.