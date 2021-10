La violencia no deja de asombrar por todo el mundo, en la India hace unos días se hizo viral un video donde se puede ver como dentro de un tribunal entran a ejecutar al líder de una banda de ese país.

La grabación fue realizada por un reportero Aditya Raj Kaul que se encontraba en el lugar del ataque, el cual sucedió dentro del Tribunal de Rohini cuando dos hombre que iban vestidos de abogados fueron sobre el líder de la banda Jitender Gogi, por lo que desencadeno en una balacera entre bandas y policías del lugar.

En la balacera 4 murieron en el lugar entre ellos el líder del grupo Gogi, en la grabación se puede escuchar las detonaciones de arma en el momento del ataque, como un oficial en unas de las puertas disparando a los sicarios.

Scary: Gang war breaks out inside Rohini district Court in Delhi. Four killed in a shootout including Gangster Jeetendra Gogi. This is really insane. How did gangsters with arms enter a court premises in India’s national capital? pic.twitter.com/Sr23dY95y5