Balacera en escuela deja siete niños heridos

Agencia

DENVER, Colorado.- Un tiroteo dejó al menos siete estudiantes heridos en una escuela de Highlands Ranch, en el sur de Denver, Colorado, informó la Oficina del Sheriff del condado de Douglas.

Las autoridades informaron que ya hay dos sospechosos en custodia y que están revisando las instalaciones de la escuela para ver si hay más personas armadas.

De acuerdo con información de Univisión, esta escuela del tipo STEM (siglas que corresponden a su enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en Highlands Ranch es un centro educativo público con más de 1,850 estudiantes, que van desde preescolar hasta el grado 12.

School buses arriving/leaving at Highland Ranch Rec Center. @KDVR parents must have ID to pick up children. #stemschoolshooting @KDVR pic.twitter.com/JWyIUduwmB