¿Símbolo político? Trump aprovecha mercancía con su ficha policial

Para la mayoría de las personas, una foto policial sería una deshonra que querría borrar a toda costa. Mientras que para el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es más bien una oportunidad de marca y su nueva arma política.

Su imagen con el ceño fruncido y la mirada desafiante captada en una cárcel del estado de Georgia el jueves 24 de agosto, al ser fichado en un proceso acusado de extorsión y conspiración y luego liberado bajo fianza, se ha convertido rápidamente en símbolo de su campaña entre los republicanos hacia las elecciones presidenciales del 2024.

Pocas horas después de que se divulgara la ficha, su equipo lanzó camisetas, tazas, calcomanías y conservadores de bebidas con la primera fotografía policial de un ex presidente estadounidense.

📷 La foto policial de Trump es comercializada en infinidad de artículos en buena parte del país. pic.twitter.com/jnEIF4aYcU — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) August 26, 2023

En los productos, la foto del republicano de 77 años, lo muestra con la cabeza ligeramente inclinada y aspecto retador.

Además está acompañada por la leyenda que dice ‘Never Surrender’ (Nunca rendirse).

Notablemente, en las imágenes falta la marca de agua del logo del sheriff del Condado de Fulton que aparece en la foto original.

De acuerdo con Maggie Haberman, reportera del New York Times, la expresión que eligió Trump para su ficha no fue espontánea, sino que tiene años de usarla cuando no quiere parecer débil.

‘No es sólo que quiera parecer amenazador, lo cual es cierto’ , explicó en entrevista a CNN. ‘Ha puesto esa cara en fotografías durante años y años y años. No quiere parecer débil’ , agregó. ‘Hacer circular la fotografía policial, recaudar fondos a partir de la imagen, usarla para la prensa: todo eso es parte de un manual que le hemos visto usar una y otra vez’.

(Con información de Reforma y CNN)