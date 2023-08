Kiev retira símbolo soviético de la estatua a la Madre Ucrania

La imponente estatua de la Madre Ucrania en Kiev, uno de los monumentos más reconocibles del país, ya no ostenta en su escudo el símbolo del martillo y la hoz, ya que las autoridades sustituyeron el emblema de la era soviética por el escudo del tridente del país.

La medida forma parte de un cambio más amplio para recuperar la identidad cultural ucraniana y deslindarla del pasado comunista en medio de la invasión rusa.

Erigido en 1981 como parte de un complejo más amplio que alberga el museo nacional de la Segunda Guerra Mundial, el monumento a la Madre Ucrania, de 61 metros de altura, se encuentra en la margen derecha del río Dniéper, en Kiev, mirando hacia el este, hacia Moscú.

Creada a imagen de una intrépida guerrera, la estatua sostiene una espada y un escudo.

Pero ahora, en lugar del emblema del martillo y la hoz, el escudo lleva el tryzub ucraniano, el tridente que se adoptó como escudo de armas de la Ucrania independiente el 19 de febrero de 1992.

Decommunization means decolonization and that’s why it is extremely important for #Ukraine.



Goodbye Motherland Statue and pryvit Mother Ukraine 💪🏻



Video by @yurasov_vitaliy pic.twitter.com/0LtphoseyJ