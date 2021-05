Facebook permite publicar teorías conspirativas sobre el Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- La red social más famosa del mundo dice ‘NO’ a la censura, la plataforma de Facebook ya no eliminará de sus plataformas las afirmaciones de que el coronavirus es artificial o fabricado, “a la luz de las investigaciones en curso sobre el origen del COVID-19 y en consulta con expertos en salud pública”.

Existe una creciente presión mundial para investigar el origen de la pandemia, incluyendo la posibilidad de que haya provenido de un laboratorio.

Desde el comienzo de la pandemia, Facebook ha estado cambiando lo que permite y lo que prohíbe sobre el tema. En febrero, anunció una serie de nuevas afirmaciones que iba a prohibir, incluyendo que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino. Otras afirmaciones añadidas entonces incluyeron la noción falsa de que las vacunas no son efectivas o que son tóxicas.

@maywarren11 WOW: Facebook whistleblowers share leaked internal documents exposing how they secretly suppresses users who post concerns about the COVID-19 vaccine.https://t.co/d3JqDQaJEi

Big tech has repeatedly censored physicians and silenced warning signs of potential danger.