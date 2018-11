Argentina no cuenta con la tecnología para rescatar submarino

Agencia

BUENOS AIRES.- El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, aseguró que cree que no existe tecnología capaz de recuperar el ARA San Juan, atrapado en el lecho marino del Atlántico Sur a 900 metros de profundidad desde hace un año, y que podría "llevar años" hacerlo.

Argentina no cuenta con medios técnicos para rescatar o reflotar el submarino, y no debe haber en el mundo ninguna tecnología para extraer de 900 metros de profundidad una mole de 2 mil 300 toneladas de peso", consideró Aguad.

En declaraciones a la radio local Mitre, el responsable de Defensa defendió que las capacidades con las que no cuenta el país no son económicas sino técnicas, y dijo que, a pesar de no ser especialista, "no debe haber en el mundo ninguna tecnología" capaz de realizar un operación que "puede demorar años", publicó Excélsior.

También te puede interesar: Más de mil personas están desaparecidas en incendio de California

El titular de Defensa reiteró que Argentina no cuenta con los medios técnicos para reflotar la nave, que recordó se encuentra a 900 metros de profundidad.

Recalcó que "siempre" dijo la verdad a los familiares, algo por lo que recibió "muchísimas críticas" a lo largo del año en el que el sumergible estuvo desaparecido, y transmitió que el hallazgo prueba que no se mintió a los allegados, ya que se hundió por una implosión, no por factores exteriores a la nave.

"Tampoco estoy ahora en condiciones de mentirles a los familiares", consideró Aguad.

Preguntado sobre las responsabilidades jurídicas en el caso de la recuperación de la nave, el ministro trasladó que la jueza encargada, Marta Yáñez, será una de las principales voces que determinen si lo pide o no, aunque reconoció que no considera que ella "pueda decidir una cuestión de esta naturaleza".

Sin embargo, afirmó que Yáñez tiene entonces dos causas judiciales pendientes, "averiguar qué es lo que pasó y averiguar sobre la búsqueda".

Sobre la búsqueda casi que esa causa se terminó, porque quedó demostrado que el submarino colapsó o naufragó dos horas después de la última comunicación", destacó.

Por su parte, anunció que la causa disciplinaria de la que se ocupa su ministerio es la de "marcar cuáles son las responsabilidades que hubo desde la Marina tiempo atrás".

Ahora tenemos que pagar 7.5 millones de dólares y eso, ahora mismo en el país es toda una cifra, y sin embargo no hemos puesto ningún tipo de reparo en esto porque sabíamos que podíamos encontrar el submarino", dijo Aguad.