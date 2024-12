Sismo de 7.0 sacude norte de California y emiten alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.0 estremeció la costa norte de California la mañana del jueves, con epicentro a 16 kilómetros al oeste de Petrolia, en el condado de Humboldt, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Inicialmente, el sismo fue registrado con una magnitud de 6.6, pero luego fue actualizado a 7.0.

El movimiento telúrico generó una alerta de tsunami para las costas de California y Oregón, desde Davenport, cerca de Santa Cruz, hasta la línea Douglas/Lane, en el suroeste de Oregón. Las autoridades advirtieron a los residentes en áreas como Eureka y el condado de Humboldt que evacuaran hacia zonas más altas ante el riesgo de fuertes corrientes y olas.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis confirmó que no se registraron olas destructivas tras monitorear el nivel del océano. Aunque una boya marina detectó un leve aumento de apenas unos centímetros a 320 kilómetros de la costa, no hubo cambios significativos en las áreas costeras. Esto llevó a la cancelación de la alerta de tsunami, lo que brindó alivio a las comunidades afectadas.

The tsunami Warning is canceled for the coastal areas of California and Oregon. No tsunami danger presently exists for this area. This will be the final U.S. National Tsunami Warning Center message for this event. Refer to https://t.co/npoUHxX900 for more information.