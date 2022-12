Sismo de magnitud 6,4 sacude el norte de California

Un sismo de magnitud 6,4 sacudió parte del norte de California el martes por la madrugada, despertó bruscamente a los pobladores y dejó a miles sin electricidad, informó el servicio geológico de Estados Unidos.

No se reportaron heridos inmediatamente después del temblor, que se produjo a las 2:34 de la mañana cerca de Ferndale, una pequeña población 343 kilómetros (213 millas) al noroeste de San Francisco.

Más de 70 mil usuarios no tenían electricidad en la zona aledaña, según poweroutage.us, que rastrea los apagones en todo el país. Las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami.

Good morning Redwood Coast CA. Did you feel the magnitude 6.4 quake about 7.5 miles southwest of Ferndale at 2:34 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/zwOapjTWaA pic.twitter.com/eMSUAT3inw