Fuerte sismo sacude la isla turística de Lombok en Indonesia

INDONESIA.- Un sismo de magnitud 7.0 sacudió la popular isla turística de Lombok en Indonesia, una semana después de que otro temblor en la misma zona causó la muerte de más de 16 personas.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres informó que el terremoto, que se produjo durante la madrugada, tiene el potencial de desencadenar un tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo tuvo una magnitud 7.0 y su epicentro se encontraba a unos 2 kilómetros al este-sureste de Loloan, con una profundidad de 10.5 kilómetros.

El 29 de julio, otro temblor magnitud 6.4 en Lombok, que está justo al este de Bali, dejó 16 personas muertas. Se reporta que al menos tres personas han fallecido como consecuencia del terremoto. La Agencia de Meteorología y Geofísica (BMKG) del país asiático advierte de que existe la posibilidad de tsunami.

Al igual que Bali, Lombok es conocida por sus playas y montañas prístinas. Los hoteles y otros edificios en ambos lugares no pueden exceder la altura de los cocoteros.

Indonesia se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el área geográfica del planeta con la mayor actividad sísmica y volcánica.

M6.8 earthquake in Lombok, second big one there in a week. Felt it at our villa in Legian pic.twitter.com/J81W2PafuU