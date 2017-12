Sismo de 6.5 deja un muerto y derrumbes en Indonesia

Agencia

Indonesia.- Un poderoso terremoto remeció la capital y otras ciudades de Java, la isla más poblada de Indonesia, y causó derrumbes de edificios y al menos una persona muerta.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que el temblor de magnitud 6.5 se produjo a 91 kilómetros de profundidad y en tierra adentro cerca de la costa. Las autoridades indonesias registraron un sismo de magnitud similar en el mar, informa la agencia AP.

También te puede interesar: Evacuación masiva en Bali por peligro de volcán activo

Las autoridades emitieron una advertencia de tsunami para partes de la costa de Java después que se produjo el terremoto momentos antes de la medianoche del viernes.

El vocero de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, dijo que hubo muertos y heridos en la región de Ciamis, en el occidente de Java, pero no pudo dar detalles. Añadió que se recibieron informes de edificios derrumbados en la ciudad de Tasikmalaya y otros distritos del oeste de Java.

Nugroho dijo que se sintieron temblores fuertes durante unos 20 segundos en Yakarta y otras localidades grandes y pequeñas.

MetroTV informó que un hospital en la ciudad de Banyumas sufrió daños y hubo que evacuar a los enfermos. Indonesia es parte del “Anillo de Fuego del Pacífico” y sufre temblores y erupciones volcánicas frecuentes.

El Servicio Geológico de Estados Unidos afirmó que el terremoto ocurrió a 91 kilómetros de profundidad, a unos 52 kilómetros de distancia al suroeste de Tasikmalaya.

And here... Now, i'll try to sleep and pray🙏. hopefully no aftershocks and tsunamis pic.twitter.com/Y6cKFmOoAs