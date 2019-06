Las impactantes imágenes de los sismos en China; reportan 11 muertos

Agencia

BEIJING.- Por lo menos 11 personas muertas y otras 122 heridas, fueron el saldo de un terremoto de magnitud 6,0 que tuvo lugar en la provincia central china de Sichuan, informó la agencia estatal Xinhua.

El sismo tuvo lugar anoche a las 22.55 hora local en el término municipal de Yibin, y su epicentro fue localizado a una profundidad de 16 kilómetros.

Por la mañana, a las 07:34 hora local se registró otro movimiento sísmico en la misma zona, esta vez de 5,3 grados, según el centro nacional de detección de terremotos.

El Ministerio de Gestión de Emergencias ha activado los protocolos y ha enviado equipos a las zonas afectadas para coordinar las tareas de rescate -que todavía siguen su curso tras comenzar esta madrugada- y las de ayuda a los residentes del condado de Changning, donde tuvo lugar la catástrofe.

