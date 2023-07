Soldado de E.U es capturado tras cruzar hacia Corea del Norte

Durante un recorrido al Área de Seguridad Conjunta este martes 18, un soldado estadounidense cruzó sin permiso la Zona Desmilitatrizada que separa a Corea del Sur de Corea del Norte, resultando en su captura inmediata por parte de soldados norcoreanos.

No se sabe cuáles fueron las causas que llevaron al hombre identificado como Travis King, a tomar una decisión tan imprudente, que resultó con su vida en peligro y creando tensión entre los países.

Existen diversas versiones con respecto a lo sucedido, una de ellas menciona que Travis corrió directo a Corea del Norte sin titubear, otros aseguran que incluso estaba riendo.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, el Comando de las Naciones Unidas, declaró que el hombre cruzó sin autorización.

A U.S. National on a JSA orientation tour crossed, without authorization, the Military Demarcation Line into the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). We believe he is currently in DPRK custody and are working with our KPA counterparts to resolve this incident. pic.twitter.com/a6amvnJTuY