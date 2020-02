Soldado mata a varias personas en Tailandia

Bangkok.- Un soldado tailandés abrió fuego el sábado en un centro comercial cerca de la ciudad de Nakhon Ratchasima, en el noreste de Tailandia, matando al menos a 17 personas e hiriendo a otras 21, según informes de la policía y noticieros locales.

La autoridad de la ciudad de Nakhon Ratchasima dijo vía telefónica que el soldado, mató a tiros a su comandante y a una mujer, además hirió a otra persona dentro de una base militar. Después huyó en un vehículo del ejercito tipo Humvee.

Las fuentes policiales, que hablaron bajo la condición de no ser identificadas por no estar autorizadas a informar, dijeron que el hombre tomó el arma de su base y fue en auto al centro comercial Terminal 21, en el distrito de Muang, disparando contra civiles durante el trayecto. A las 19:20 (12:20 GMT) el gatillero difundió sus actividades desde Facebook Live y se tomó una selfie en la que afirmó estar “muy cansado”.

