Soldado que filtró información del Pentágono quería matar a ‘débiles de mente’

El soldado de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts acusado de filtrar documentos militares altamente secretos mantenía un arsenal privado y dijo en una red social que le gustaría matar a una “tonelada de personas”, señalaron los fiscales el jueves durante una audiencia en que solicitaron que Jack Teixeira, de 21 años, permanezca encarcelado mientras se realiza su juicio.

Pero el juez aplazó la decisión sobre si debe permanecer tras las rejas hasta su juicio o ser puesto bajo arresto domiciliario u otras condiciones.

Teixeira salió de la corte esposado y con un rosario negro colgando del cuello.

Los documentos judiciales generan nuevas dudas acerca de por qué Jack Teixeira, de 21 años, tenía acceso oficial a algunos de los documentos más confidenciales de la nación.

Dijeron que podría estar en posesión de material aún no difundido, que serían de “un valor enorme para Estados hostiles que podrían ofrecerle un puerto seguro e intentar facilitar su escape de Estados Unidos”.

En la audiencia de detención de Teixeira, el juez David Hennessy manifestó su escepticismo sobre los argumentos de la defensa de que el gobierno no ha demostrado que Teixeira haya tenido la intención de difundir ampliamente la información filtrada.

“¿Alguien menor de 30 años no tiene idea de que cuando pone algo en internet, eso podría terminar en cualquier parte de este mundo?”, preguntó el juez. ”¿En serio?”

Teixeira se presentó a su audiencia en Worcester con el atuendo naranja de prisión, sonriendo a su padre, que se hallaba sentado en la primera fila. Le quitaron las esposas antes que se sentara y se las volvieron a poner al ser retirado de la sala.

Una posibilidad es que el juez ordene que Teixeira sea recluido en la casa de su padre mientras espera el juicio, si no es enviado a prisión.

Our latest tonight for Elizabeth Vargas Reports as a judge weighs whether to release military leak suspect Jack Teixeira before trial. Major questions about why shocking details about his background may have been missed before he got a clearance. pic.twitter.com/m77RTj7sHg