Dictan cadena perpetua a soldado ruso que asesinó a un civil en Ucrania

Un soldado ruso que se declaró culpable de matar a un civil fue condenado el lunes por un tribunal ucraniano a cadena perpetua -la pena máxima-, en medio de indicios de que el Kremlin podría celebrar sus propios juicios, en particular de los combatientes capturados que resistieron en la planta siderúrgica de Mariúpol.

Mientras tanto, en una rara expresión pública de oposición a la guerra desde las filas de la élite rusa, un veterano diplomático del Kremlin renunció y envió una mordaz carta a sus colegas extranjeros en la que decía: “Nunca me he sentido tan avergonzado de mi país como el 24 de febrero de este año.”

Además, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pidió las “máximas” sanciones contra Rusia en un discurso por vídeo dirigido a los líderes y ejecutivos mundiales en el Foro Económico Mundial de Davos.

Y en el campo de batalla, se produjeron intensos combates en el Donbás, en el este, donde las fuerzas de Moscú han intensificado sus bombardeos.

Las ciudades que no están bajo control ruso fueron bombardeadas constantemente, y un oficial militar ucraniano dijo que las fuerzas rusas atacaron a los civiles que intentaban huir.

En el primero de lo que podría ser una multitud de juicios por crímenes de guerra dentro de Ucrania, el sargento ruso Vadim Shishimarin, de 21 años, fue condenado por el asesinato de un hombre de 62 años que recibió un disparo en la cabeza en un pueblo de la región nororiental de Sumy en los primeros días de la guerra. Shishimarin, miembro capturado de una unidad de tanques, pidió disculpas a la viuda del hombre en el tribunal.

Su abogado defensor designado por Ucrania, Victor Ovsyanikov, argumentó que su cliente no estaba preparado para la “violenta confrontación militar” y las bajas masivas que las tropas rusas encontraron cuando invadieron. Dijo que apelaría.

