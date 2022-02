Soldados rusos entran a Kiev: piden a la gente refugiarse

Soldados rusos entran a Kiev, capital de Ucrania: las autoridades advirtieron a los habitantes que se están librando combates en las calles contra las fuerzas de invasión, y están exhortando a la gente a guarecerse.

En la advertencia emitida el sábado se le recomendaba a la gente permanecer en refugios, evitar acercarse a ventanas o balcones, y tomar precauciones para no ser alcanzada por escombros o balas.

Las fuerzas armadas ucranianas indicaron que se está librando una batalla cerca de una unidad militar hacia el oeste del centro de la ciudad.

El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo que nuevas explosiones sacudieron el área cerca de una importante planta de electricidad que los rusos intentan atacar.

Durante el viernes, Rusia llevó su ofensiva en Ucrania a las puertas de su capital, Kiev, tras una serie de ataques aéreos sobre ciudades y bases militares y de entrar al país desde tres flancos en una invasión que podría reescribir el orden de la seguridad mundial tras la Guerra Fría.

El sonido de las explosiones sacudió Kiev antes del amanecer y más tarde se escucharon disparos cerca del barrio gubernamental, mientras los líderes occidentales convocaban una reunión de urgencia y el presidente de Ucrania pedía ayuda internacional para frenar un ataque que podría derrocar a su gobierno elegido democráticamente, causar un gran número de víctimas y provocar daños en la economía mundial.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy rechazó la propuesta de que se le evacúe de Kiev presentada por el gobierno de Estados Unidos.

Zelenskyy dijo en respuesta: “La lucha es aquí; necesito municiones, no un viaje”, según un alto funcionario de inteligencia con conocimiento directo de la conversación, quien describió al mandatario como “animado”.

Las fuerzas invasoras rusas asedian hoy sábado la capital de Ucrania, al parecer en una maniobra envolvente después de una serie de ataques aéreos contra ciudades y bases militares en diversas partes del país.

⚡️Zelensky posts another video filmed in central Kyiv.



"There's a lot of fake information online that I call on our army to lay down arms, and that there's evacuation," he said.



"I'm here. We won't lay down our arms. We will defend our state." pic.twitter.com/VKVY4XRUip