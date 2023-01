“¡Son excesivas!”, China acusa a EU de manipular las medidas Covid

Beijing arremetió el martes contra los controles de Covid-19 a pasajeros procedentes de China y amenazó con adoptar medidas contra las naciones implicadas, incluyendo Estados Unidos y varios países europeos.

Australia y Canadá se unieron esta semana a la creciente lista de países que exigen que los viajeros procedentes de China pasen una prueba de detección del Covid-19 antes de embarcar en su vuelo, mientras el país combate un brote de coronavirus tras suavizar bruscamente las restricciones que llevaban en vigor casi toda la pandemia.

Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Japón y varios países de la Unión Europea impusieron también medidas más duras contra el Covid-19 a los viajeros chinos ante la preocupación por la falta de datos sobre los contagios en el país y el temor a la propagación de nuevas variantes.

China, que durante la mayor parte de la pandemia adoptó una estrategia de “cero Covid” con duras restricciones para erradicar el virus, relajó de forma abrupta el protocolo en diciembre.

Las autoridades chinas habían anunciado antes que, a partir del 8 de enero, los viajeros procedentes del extranjero ya no tendrían que hacer cuarentena a su llegada al país, lo que allanó el camino para que la población volviese a salir del país.

Is China to adjust its quarantine policy for inbound travelers as of 3 January 2022, hear what Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning said, we will look at how the COVID situation evolves and continue to refine arrangements to facilitate cross-border travel. pic.twitter.com/1xyV866hOd