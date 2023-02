Sondeo revela que demócratas desean nuevo candidato presidencial para EU

Joe Biden se encuentra pregonando sus victorias legislativas y su capacidad para gobernar, por lo que ha insistido en buscar la reelección para el 2024, sin embargo, en una reciente encuesta se ha revelado que el 52% de los demócratas considera que un mandato de Biden es suficiente.

A través de un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que sólo el 37% de los demócratas quieren que Biden busque un segundo mandato.

Two years after taking office, we’ve come a long way.



We’ve more than recovered all the jobs lost in the pandemic, and the number of Americans on unemployment is near the lowest it’s been in decades. — President Biden (@POTUS) February 6, 2023

La encuesta AP-NORC realizada del 26 al 30 de enero abarcó 1.068 adultos con una muestra tomada del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, representativo de la población estadounidense, señalan que el margen de error es de más o menos 4,2 puntos porcentuales.

“Honestamente, yo creo que sería demasiado viejo”, dijo Sarah Overman, de 37 años, una demócrata que trabaja en educación en Raleigh, Carolina del Norte. “Nos vendría bien alguien más joven en el cargo”, indican.

Al tiempo que el presidente se prepara para dar su discurso sobre el Estado de la Unión el martes, tiene la oportunidad de confrontar dudas fundamentales sobre su competencia para gobernar. Biden se ha apoyado enormemente en sus antecedentes políticos para decir que está más que preparado para la tarea. Cuando se le ha preguntado si a su edad puede con las responsabilidades que conlleva ser presidente, suele responder como si aceptara un desafío: “Mírenme”.

I’m delivering my second State of the Union address on Tuesday, February 7 at 9 PM ET.



I’ll report on the progress we’ve made together over the last two years and on the state of our nation. Tune in at https://t.co/GPBtrLBCvT. pic.twitter.com/Aq7tcOSc60 — President Biden (@POTUS) February 6, 2023

Con información de AP