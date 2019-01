Tiroteo en Las Vegas, sospechoso escondido en autobús (Video)

Agencias

LAS VEGAS, Nevada.- Hombre armado deja a un herido y un muerto en Las vegas, para después atrincherarse en un autobús cerca del Boulevard South de la ciudad de Nevada, informa el portal web RT.

Testigos se esconden en un hotel cercano, mientras el equipo SWAT llega a la escena.

JUST IN: Man has barricaded himself on a bus in Las Vegas, police say; nearby hotel guests sheltering in place https://t.co/T5uqoA85rO pic.twitter.com/GB6DokYuMq