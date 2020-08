¡De vuelta a casa! Astronautas regresan tras vuelo de prueba de SpaceX

Florida.- La cápsula de SpaceX que traía de vuelta a Tierra a dos astronautas de la NASA amerizó el domingo en aguas del Golfo de México, poniendo fin a un vuelo de prueba sin precedente para la compañía de Elon Musk.

Es la primera vez en 45 años que astronautas estadounidenses regresan a Tierra con caída en paracaídas sobre el mar, y se hizo con la primera nave espacial fabricada comercialmente. El regreso allana el camino para el lanzamiento de otra tripulación de SpaceX, probablemente el mes próximo, y para viajes de turismo espacial el año entrante.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug ! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P

Tras una estancia de dos meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, protagonistas de la misión Demo-2 de SpaceX, regresaron exitosamente a la Tierra este domingo.

"'Gracias por volar con @SpaceX'. Ubicación actual: Planeta Tierra. A las 2:48 ET (tiempo del Este), @AstroBehnken y @Astro_Doug amerizaron, haciendo el primer amerizaje de la tripulación de una aeronave americana en 45 años", celebró en Twitter la NASA.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X