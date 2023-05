SpaceX lanza vuelo privado a la Estación Espacial Internacional

SpaceX lanzó sin problemas un vuelo privado hacia la Estación Espacial Internacional con dos astronautas saudíes.

Entre los pasajeros se encuentran los primeros astronautas de Arabia Saudí en décadas y un empresario de Tennessee que creó su propio equipo de carreras de autos deportivos.

Estarán dirigidos por un astronauta retirado de la NASA que ahora trabaja para la compañía que organizó el viaje de 10 días.

Se trata del segundo vuelo chárter organizado por Axiom Space, con sede en Houston. La compañía no indicó cuánto costaron estos boletos, pero anteriormente citó precios de 55 millones de dólares por asiento.

Falcon 9’s first stage booster has landed on Landing Zone 1, a first for a human spaceflight mission pic.twitter.com/VhjpruRbMC