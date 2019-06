Spotify va por cuentas que usen planes familiares para pagar menos

Agencias

México.- Spotify ha solicitado a usuarios que confirmen su domicilio por medio del GPS de su teléfono móvil.

La compañía utilizará el GPS para detectar a todos quienes indiquen tener un plan en familia para pagar menos, pero en realidad venderlo entre sus amigos y ahorrarse una suscripción personal.

La pesadilla de muchos se está haciendo realidad, según reportan los usuarios y medios, pues ha comenzado a llegar un mensaje que pide verificar el domicilio por medio del GPS del smartphone. En caso de que la plataforma detecte que no viven en el mismo lugar, lo que procederá es cambiar la cuenta a la versión gratuita y que escuchen toda la publicidad que viene con ello.

El plan individual en México cuesta 99 pesos al mes, el familiar 149 pesos y funciona para 6 personas, por lo que al organizarse con amigos, el precio termina en 24.83 pesos al mes.

La firma mandó un comunicado a la prensa internacional y señaló que en realidad “actualmente Spotify está probando mejoras en la experiencia del usuario del Plan Familiar Premium con pequeños grupos de usuarios en mercados seleccionados”. Es decir, que las pruebas no se están realizando en todo el mundo, pero podrían extenderse.

Personas de Estados Unidos, Alemania y España han reportado que recibieron las notificaciones, algunos usuarios ya se quejaron en redes sociales.

No puedo ingresar a nadie en mi plan familiar, ya que me dice que los que intentó ingresar no viven en el mismo domicilio https://t.co/8LkzCC3C3o — Irving Antonio (@IrvingA27696052) 21 de junio de 2019

Spotify y la concha de tu vieja me cago en vos y en tu "no se pudo verificar tu domicilio " ahora me dejas sin música — ناهويل لونا (@nahuellunaa_) 6 de mayo de 2019

Estas haciendo TODO MAL con tu plan familiar @Spotify, no puedo verificar las cuentas, no aceptas el domicilio que ingresan los miembros y no puedo modificar el domicilio del plan.. lo unico que vas a ganar es que nos vayamos a apple music — Abi Beltrán (@abichuelasinH) 13 de junio de 2019

