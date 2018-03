Agencias

CAMBRIDGE, Reino Unido.- Anoche el mundo se sorprendió con la muerte de la mente más brillante de nuestra era, el físico Stephen Hawking, a la edad de 76 años.

Como era de esperarse el planeta quedó conmocionado por este suceso, mentes con la lucidez de la que disponía Hawking no nacen todos los días.

La noticia provocó sinnúmero de reacciones, como la de Errol Morris, director del documental A Brief History of Time, que explora la obra de Hawking; y que escribió en su cuenta de Twitter:

"Tenía que pasar, eventualmente. Tuvimos la suerte de tenerlo durante todo este tiempo, y tuve la suerte de trabajar con él. Un ser humano verdaderamente fabuloso. Stephen Hawking. Divertido, perverso y, por supuesto, brillante".

It had to happen, eventually. We were lucky to have him for so long, and I was lucky to be able to work with him. A truly fabulous human being. Stephen Hawking. Funny, perverse, and, of course, brilliant. — errolmorris (@errolmorris) 14 de marzo de 2018

El profesor Stephen Toope, vicerrector de la Universidad de Cambridge, también le ha rendido tributo con estas palabras: "El profesor Hawking fue un persona única que será recordada con cariño y afecto no solo en Cambridge, sino en todo el mundo. Sus contribuciones excepcionales al conocimiento científico y a la popularización de la ciencia y las matemáticas han dejado un legado indeleble. Su personaje fue una inspiración para millones. Le echaremos de menos".

De la ciencia al entretenimiento

El astrofísico, Neil deGrasse Tyson, escribió que la muerte de Hawking "ha dejado un vacío intelectual. Pero no es algo vacuo. Piensen que se trata de una especie de energía de vacío que impregna el tejido del espacio-tiempo que desafía las medidas. Stephen Hawking descansa en paz 1942-2018”.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 de marzo de 2018

La NASA tuiteó que las teorías de Hawking "abrieron un universo de posibilidades que nosotros y el mundo estamos explorando".

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) 14 de marzo de 2018

El programa "The Big Bang Theory" eligió compartir un recuerdo de Hawking en su set y mencionó que fue "un honor" haberlo tenido: "Gracias por inspirarnos a nosotros y al mundo".

Farewell to Stephen Hawking, the most intelligent guest star in the brief history of The Simpsons pic.twitter.com/po3fIHgEdh — Matt Selman (@mattselman) 14 de marzo de 2018 In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 14 de marzo de 2018

En otro orden, el productor ejecutivo de "Los Simpsons" Matt Selman no tardó en despedir a Hawking, a quien tildó como "la estrella invitada más inteligente en la breve historia" de la exitosa serie animada.