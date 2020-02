Sufren acoso sexual modelos de Victoria’s Secret

Nueva York.- Durante una investigación realizada por The New York Times (NYT), donde entrevistaron a mas de 30 ejecutivos, empleados, contratistas, modelos actuales y anteriores, así como tuvieron acceso a documentos judiciales, han revelado denuncias de acoso sexual hacia modelos de la compañía Victoria's Secret.

Dentro de la compañía dos dirigentes poderosos presidieron una cultura de misoginia, acoso y hostigamiento. Ed Razek, uno de los principales ejecutivos de L Brands, la compañía matriz de Victoria’s Secret, fue objeto de reiteradas quejas sobre conductas inapropiadas. "Intentó besar a las modelos. Les pidió que se sentaran en su regazo. Se tocó la entrepierna antes del desfile de moda Victoria’s Secret 2018".

También te puede interesar: Divorcio de Javier Duarte, cuesta miles de pesos

Según afirma The New York Time, el multimillonario fundador y director ejecutivo de L Brands, Leslie Wexner, había sido notificado por los ejecutivos sobre el patrón de comportamiento de Ed Razek. No obstante, algunas mujeres que se quejaron enfrentaron represalias. La canadiense Andi Muise, fue una de la modelos implicadas quien comentó:

“Victoria's Secret había dejado de contratarla para sus desfiles de moda después de que ella rechazara las insinuaciones del Sr. Razek”.

También la ex empleada de relaciones públicas de la firma estadounidense de lencería, Casey Corey Taylor, quien había presenciado el comportamiento del Sr. Razek dijo:

“De este abuso se reían y se aceptó como normal. Fue casi como un lavado de cerebro. Y cualquiera que intentara hacer algo al respecto no fue ignorado. Fueron castigados ".

Muchos de los colaboradores de la empresa tenían la sensación de que, la relación entre Leslie Wexner y Ed Razek, hacía que este último se sintiera como un personaje invencible.

Razek afirma que las acusaciones son falsas

Mientras que Thomas Davies, portavoz del Sr. Wexner, declinó hacer comentarios al respecto, el Sr. Razek dijo en un correo electrónico que las acusaciones en el informe son categóricamente falsas, mal interpretadas o sacadas de contexto, así como declinó hacer comentarios sobre una lista detallada de acusaciones.

“He sido afortunado de trabajar con innumerables modelos de talla mundial y profesionales talentosos y me enorgullece el respeto mutuo que tenemos el uno al otro".

Planes para retirarse y renuncia

Razek, de 71 años, renunció a L Brands en agosto. Y Wexner, de 82 años, está explorando planes para retirarse y vender la compañía de lencería, dijeron personas familiarizadas con el asunto. A medida que avanzan esos planes, es probable que el tratamiento de L Brands hacia las mujeres sea objeto de un escrutinio aún más detallado.