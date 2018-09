Se suicida presunto pederasta antes de ser interrogado

Agencia

RUSIA.- Recientemente se dio a conocer que en la región rusa de Astracán, un hombre de 46 años, sospechoso de haber abusado sexualmente de una niña de 6, se suicidó después de haber sido acusado.

De acuerdo con vanguardia.com, según informó el Comité de Investigación de Rusia en su cuenta de Twitter, el agresor decidió quitarse la vida antes interrogado. Su cuerpo fue encontrado en la camioneta policial.

De acuerdo con Ria Novosti, el hombre conoció a la pequeña en un jardín urbano en la ciudad de Ajtúbinks el pasado 26 de agosto.

Prometiéndole un helado y dulces, la llevó a la casa de unos conocidos donde la agredió sexualmente.

Al principio, la niña señaló que tres adolescentes habían sido los culpables, pero posteriormente reveló que había sido atacada por el hombre adulto que la intimidó con amenazas para que no hablara.

No se revelaron detalles de cómo se suicidó.

‘Ponen tras las rejas’ a ex arzobispo por encubrir pederastas

Un tribunal australiano anunció la condena de doce meses de prisión para el ex arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, hallado culpable el pasado mayo de encubrir casos de pederastia durante la década de 1970.

De acuerdo con información de Noticieros Televisa, el fallo del magistrado Robert Stone, del tribunal de la ciudad de Newcastle, implica que el ex arzobispo, de 67 años, no podrá solicitar libertad condicional hasta que cumpla la mitad de la condena, según la cadena local ABC. Fuentes judiciales no aclararon si entrará en prisión.

El juez se pronunciará en agosto sobre la solicitud de la defensa para que Wilson, el religioso de la iglesia católica del más alto rango en ser sentenciado un caso relacionado con la pederastia, cumpla su sentencia bajo arresto domiciliario, agregó la fuente.

El pasado mayo Wilson fue hallado culpable por no informar a la Policía de los abusos sexuales perpetrados por el fallecido sacerdote James Fletcher en la década de 1970 contra dos monaguillos.

Un día después de ser hallado culpable, Wilson se apartó de su cargo de arzobispo de la ciudad de Adelaida.

Durante el proceso, los representantes legales de Wilson argumentaron que informes médicos indican que el culpado padece diabetes, alzheimer y problemas de corazón para evitar la pena máxima a prisión por este delito, que es de dos años.