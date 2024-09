Suiza investiga el primer uso de la cápsula de suicidio "The Sarco"

En un reciente y controvertido incidente en Suiza, la cápsula de suicidio asistido conocida como "The Sarco" ha sido objeto de una investigación tras la muerte de una mujer estadounidense de 64 años.

La trágica ocasión ocurrió en un bosque cercano a Merishausen, donde el suicidio asistido es legal, aunque la utilización de esta máquina plantea serias dudas legales y morales.

La mujer, que había estado lidiando con problemas de salud graves relacionados con una enfermedad autoinmune, utilizó la cápsula diseñada para inducir una muerte pacífica mediante la liberación de gas nitroso. Según Philip Nitschke, creador del dispositivo y conocido defensor de la eutanasia, la mujer experimentó "una muerte idílica y pacífica".

Sin embargo, tras su fallecimiento, la policía de Suiza detuvo a varias personas e inició una investigación por presunta incitación y complicidad en el suicidio.

Controversia y dilemas éticos en torno a "The Sarco"

La fiscalía ha expresado su preocupación sobre el cumplimiento de las normas de seguridad locales por parte de "The Sarco". La Ministra del Interior de Suiza, Élisabeth Baume-Schneider, también ha cuestionado el estatus moral y legal del dispositivo, el cual se había aprobado para uso público en 2021.

Aunque el suicidio asistido es legal en Suiza, debe ser realizado sin "ayuda externa" y sin motivos egoístas por parte de quienes asisten.

Los defensores de "The Sarco", bajo el colectivo "The Last Resort", afirman que su misión es diversificar el proceso de muerte asistida en Suiza. Sin embargo, el uso de esta máquina suscita interrogantes sobre el acceso a la eutanasia en personas con problemas de salud mental.

Aunque se requiere un examen previo para determinar la aptitud mental del solicitante, la línea entre el deseo de morir y la depresión curable se vuelve difusa.

La investigación en curso revela que la controversia sobre "The Sarco" apenas comienza, dejando en el aire importantes cuestiones éticas y legales sobre el suicidio asistido en la actualidad.

(Con información de XATAKA)