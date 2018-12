Sully, el perro que no se separa del ataúd de George Bush

Agencia

WASHINGTON, Estados Unidos.- Las fotos de Sully, el fiel perro de servicio de George Bush, le están dando la vuelta al mundo. El perro se niega a dejar el ataúd de su amo y lo acompaña hasta en el último momento.

Por lo tanto, George W. Bush, hijo del difunto y también expresidente, viajarán a bordo del avión presidencial, así como el perro labrador para rendirle homenaje este lunes en Washington, publica El Debate.

El homenaje nacional para George Herbert Walker Bush, el expresidente estadounidense fallecido el viernes a los 94 años, comenzó este lunes con la transferencia de su ataúd de Texas a Washington a bordo del avión presidencial, ofrecido por Donald Trump para la ocasión.

La fotografía de Sully fue compartida en redes sociales por el portavoz de Bush, Jim McGrath, y en ellas se aprecia cómo el perro permanece acostado a un lado del ataúd cubierto con la bandera de Estados Unidos.

"Misión cumplida", escribió McGrath junto a la imagen que se ha viralizado.

Sully llegó a la vida de George H. W. Bush después de la muerte de su esposa Bárbara, en abril.

Desde ese día, el labrador se hizo amigo del expresidente y la conexión fue evidente. Lo acompañaba en todo momento siempre al lado de su silla de ruedas, debido al Parkinson y otras enfermedades que padecía desde hace 6 años.

Hace menos de un mes, McGrath compartió una foto de Sully acompañando a Bush a las urnas para emitir su voto para las elecciones de mitad de período de 2018.

The 41st President accompanied by his two best friends -- Jim Baker and Sully -- discharging his civic duty and voting today. pic.twitter.com/1sSvkmWMQQ