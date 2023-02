Sunak: pide a líderes mundiales ‘redoblar apoyo militar’ a Ucrania

Ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, siendo una reunión anual de jefes de Estado, ministros de Defensa y otros líderes mundiales, Rishi Sunak, pidió a ‘redoblar el apoyo militar’ a Ucrania en cuanto a la entrega de armamento para proteger su país tras los ataques constantes de Rusia.

Durante la conferencia de este año se centra en las amenazas a las reglas aceptadas de las relaciones internacionales, casi un año después de que las tropas rusas invadieran Ucrania, destacando el compromiso reciente de Gran Bretaña en proporcionar a Ucrania tanques de batalla, sistemas avanzados de defensa aérea y misiles de mayor alcance, Sunak instó a otras naciones a hacer lo mismo antes de que Rusia lance una esperada ofensiva en la primavera.

🚨#BREAKING: UK Prime Minister and US Vice President call the war in Ukraine a "global war”. I heard this is why militia patriots have been ready for a defense in case the military fails to defend our country. I think they are ready for any attacks, because most patriots will… https://t.co/H3OP3e3jF1 pic.twitter.com/Wb4CnS8iRk