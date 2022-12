‘Super Bigote’ y ‘Cilita’ los juguetes que causa polémica en Venezuela

En esta época de regalos y felicidad, el gobierno socialista de Nicolás Maduro entregó una polémica figura de acción, llamados ‘Super Bigote’ y ‘Cilita’ los cuales están inspirados en el presidente de Venezuela y su esposa Cilia Flores.

Estos ‘curiosos’ juguetes, fueron entregados en las zonas populares del país juguetes para los niños de las familias inscritas en los programas de ayuda social, quienes pudieron observar al muñeco portar una capa azul y las iniciales SB en el pecho del uniforme de superhéroe, Super Bigote y su mano de hierro es un cómic que transmite la estatal de televisión VTV, en donde el héroe principal lucha contra los ataques de un villano que se asemeja al expresidente estadounidense Donald Trump.

Juguetes en zonas más afectadas

Foto AP

Uno de los sitios en los que los niños recibieron el polémico juguete fue en un complejo de edificios estatales, en el Estado La Guaira. Los edificios son de difícil acceso y se encuentran aproximadamente a una hora y media de la capital, atravesando una vía montañosa, llena de curvas que no recibe agua de uso doméstico ya que no cuenta con la tubería desde su construcción hace aproximadamente 15 años.

De acuerdo a las fuentes de AP, mediante las entrevistas de los niños beneficiados con estos juguetes, lograron observar la felicidad de los infantes al tener en sus manos a Super Bigote y a Cilita.

“Esta es mi niña, no se la voy a dar a nadie”, dice Rodríguez mientras sostiene la caja roja, marcada con un sello que dice “Gobierno Bolivariano de Venezuela”, acompañado de la leyenda “Made in China”, indica The Associated Press.

Juguetes y no servicios públicos como prioridad

Foto AP

Belkis Bolívar, dirigente nacional del sindicato de docentes de Venezuela, es mucho más crítica ante la entrega de estos juguetes a los niños del país. La docente, que tiene más de 30 años de servicio en el sistema público, define la entrega de las figuras de acción como parte de una “forma de comenzar a ideologizar a nuestros niños”.

Bolívar piensa que “el gobierno tiene las prioridades invertidas”, considerando que “se invierte en mandar a hacer unos juguetes para los niños pero les niegan el derecho a una educación de calidad”. Asegura que la mayoría de escuelas del país están en malas condiciones y carecen de los recursos necesarios. “Nadie quiere trabajar con este salario… Cuando cobran la primera quincena no vuelven”, dice desesperanzada sobre sus colegas la profesora que ha ejercido en varias barriadas caraqueñas.

Con información de AP