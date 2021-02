Super Bowl: Temen 'super propagación' de covid por reuniones de amigos

Washington.- El mayor experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos está alertando acerca de que los eventos por el Super Bowl se conviertan en incidentes de super propagación.

El doctor Anthony Fauci, quien asesora al Gobierno en la pandemia de Covid-19, dijo que en las fiestas por el mayor evento del Futbol Americano las personas deberían mantener "un perfil bajo" y calmarse.



"Uno no quiere fiestas con personas con las que no has tenido mucho contacto", dijo el experto a Today, de NBC. "Simplemente no sabes si estás infectado, entonces, aunque sea difícil, al menos por esta ocasión, mantengan un perfil bajo y estén calmados".



Durante una entrevista este miércoles, Fauci dijo que no es el momento de hacer fiestas para ver el evento debido a la posibilidad de que haya infectados con el coronavirus que puedan contagiar a otros.

Vecinos de la sede ven ir ganancias por restricciones

Cuando Tampa fue seleccionada como sede del Super Bowl de este año, los dueños de los clubes de desnudistas pensaron que tendrían grandes ganancias.

Ahora, sin embargo, no hay garantías. En plena pandemia del coronavirus, con la orden de lucir tapabocas y de admitir solo un tercio de la capacidad del estadio, solo 22 mil personas tendrán acceso.

Además, uno de los contendientes son los Buccanneers de Tampa Bay, lo que quiere decir que habrá menos turistas de afuera que gastarán dinero en hoteles y otros negocios.

Esto plantea serios interrogantes acerca de hasta qué punto el gran clásico del fútbol americano beneficiará a los numerosos “strip clubs” de la ciudad.

“Creo que habrá más clientela, pero nada como lo que se pensaba”, manifestó Joe Redner, dueño del Mons Venus, un club en el que las mujeres se desnudan totalmente a corta distancia del Estadio Raymond James. “Este COVID ha cambiado todo”.

La última vez que el Super Bowl se jugó en Tampa, en el 2009, el famoso local de Redner subió el precio de admisión de 20 a 50 dólares en la semana previa al clásico.

“La gente hacía cola y volaban los billetes de 50 dólares”, relató.

Los strip clubs enfrentan los mismos problemas que los bares y los restaurantes desde que estalló la pandemia. Fueron cerrados a principios del 2020.

Cuando el gobernador de la Florida Ron DeSantis autorizó la reapertura de bares y nightclubs, algunos strip clubs empezaron a ofrecer comidas.

Otros fueron más creativos: Ofrecieron las presentaciones de sus bailarinas por la internet, cobrando.

Los clubes finalmente reabrieron, pero tanto las desnudistas como los clientes deben usar tapabocas.

