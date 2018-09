Súper Tifón 'oscurece' a Japón: así luce desde el satélite

Agencia

Japón.- Hace unos días, Japón se enfrentó al tifón Jebi, el cual dejó una decena de muertos y cerca de 350 heridos. Ahora el súper tifón Trami amenaza a ese país.

Alexander Gerst, un astronauta de la Estación Espacial Internacional publicó en su Twitter las impresionantes imágenes desde el espacio del súper tifón imparable que amenaza a Japón y también podría afectar en otra isla.

Si bien Jebi fue catalogado como el ciclón más devastador de los últimos años, la fuerza de Trami sigue creciendo y avanza hacia las principales ciudades japonesas.

El fenómeno podría llegar con fuertes rafágas de viento y dejar intensas lluvias, así como daños materiales.

"Miren el ojo de otra feroz tormenta. Es el súper tifón Trami, que está imparable y va contra Japón y Taiwán. ¡Protéjanse!", escribió Alexander Gerst.

As if somebody pulled the planet's gigantic plug. Staring down the eye of yet another fierce storm. Category 5 Super Typhoon Trami is unstoppable and heading for Japan and Taiwan. Be safe down there! #TyphoonTrami pic.twitter.com/4VmY2hhj2c