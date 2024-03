Taiwán denuncia movimientos de aeronaves chinas

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha denunciado este jueves 21 de marzo, que medio centenar de aeronaves chinas se han aproximado a la isla en las últimas 24 horas, en algunos casos para superar la línea media que teóricamente delimita los territorios de las dos partes.

En una primera nota, el Ministerio ha informado de la detección de 32 aeronaves y cinco barcos en la zona.

Posteriormente, ha dado cuenta de una segunda batería de incursiones, para alertar de la presencia de otras 20 aeronaves, entre las que habría Su-30 pero también drones.

#ROCArmedForces have monitored the situation and employed appropriate forces and assets in response to the detected activities.