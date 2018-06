Adolescente mata a su amiga por faltar a una pijamada

Agencia

Texas, Estados Unidos.- Una joven de trece años de edad atacó con una arma blanca a su "amiga" de catorce años de edad hasta quitarle la vida por no ir a su casa a una pijamada party.

La joven acuchilló a su amiga al menos 37 ocasiones

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, el hecho que ocurrió en Texas, Estados Unidos en la vivienda de la agresora cuando esta le pidió a su víctima de nombre Nylah que fuera a su casa por una ropa de ella que tenía en su vivienda.

La joven fue a la casa de su amiga y al llegar sostuvieron una discusión por su falta en el evento, la agresora se alteró y comenzó a atacar a Nylah provocándole heridas con una arma blanca en el cuello y pecho, la joven acuchilló a su amiga al menos 37 ocasiones.

La menor de trece años, cuyo nombre fue protegido por la ley fue arrestada por la Unidad de Policía

La madre de la victima, Antoinette Carter, dijo que la mamá de la atacante se mantuvo al margen y observó el altercado entre las dos chicas, sin impedir la sangrienta agresión.

La madre de la víctima sostuvo que su hija y la sospechosa eran "amigas intermitentes".

La víctima fue llevada al Hospital John Peter Smith por sus heridas en el cuello y el tórax, donde la declararon muerta, ,según la oficina del médico forense del condado de Tarrant.

“Ahora estoy sin hija, y mi corazón se siente como si acabara de ser arrancado y pisoteado”, sostuvo Carter. “Esto es solo una llamada de atención para todos. No sólo mis nietos sino otros niños. Cuando tus padres te dicen que no hagas algo, no lo hagas. Solo espera. Vive otro día”, declaró, en tanto, el abuelo de la menor difunta.

Una vez que se dio a conocer este hecho, la menor de trece años, cuyo nombre fue protegido por la ley fue arrestada por la Unidad de Policía y trasladada al Penal del condado de Texas donde conocerá su sentencia en los próximos días por el delito de homicidio.