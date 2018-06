Sospecha EU que China ‘envenena’ a sus diplomáticos

Agencia

WASHINGTON, Estados Unidos.- Un mal aún no identificado que está afectando a funcionarios del cuerpo diplomático estadounidense y sus familias en Guangzhou, China, se agravó este miércoles luego de que el Departamento de Estado evacuara al menos a dos estadounidenses más, indicaron las autoridades citadas por el diario The New York Times.

De acuerdo con información de Univisión, esta crisis se hizo pública el pasado 23 de mayo, cuando la embajada de EEUU en China emitió una alerta sanitaria ante el caso de un funcionario que reportó un traumatismo craneoencefálico leve (TCE) tras quejarse de sensaciones extrañas, zumbido en el oído y presión craneal.

El caso presenta ciertos paralelismos con el que sacudió las relaciones entre EEUU y Cuba, después que 24 empleados de la embajada estadounidense en La Habana fueron víctimas de lo que inicialmente se llamó "ataques sónicos" o "acústicos".

Si bien aún no se conoce la cantidad de empleados y familiares afectados en Guangzhou, en el sur de China, están bajo evaluación médica de un equipo del Departamento de Estado que llegó en las últimas horas. En esa sede diplomática hay aproximadamente 170 personas.

Los funcionarios estadounidenses presentan síntomas similares: sonidos extraños, zumbidos, seguidos de conmoción cerebral o una lesión cerebral traumática leve, aseguró el periódico citando al Departamento de Estado. Es factible que continúen las evacuaciones en la sede diplomática.

Esta misteriosa afección fue reportada en La Habana en 2016 en donde los síntomas presentados fueron dolores de cabeza, náuseas, problemas cognitivos y para escuchar tras la exposición a sonidos extraños.

Esto generó una crisis que llevó al gobierno de Donald Trump a expulsar a 15 diplomáticos cubanos de la sede de Washington, bajo el argumento de que Cuba no había protegido al personal de EEUU en La Habana. El gobierno cubano negó cualquier participación y manifestó dudas sobre los hechos reportados.