Temu demanda a Shein en Estados Unidos por violar ley antimonopolio

El minorista chino de comercio electrónico Temu ha presentado una demanda en Massachusetts acusando a su rival Shein de violar la ley antimonopolio de Estados Unidos al impedir que los fabricantes de ropa trabajen con la marca.

Temu, que es propiedad Pinduoduo Inc., una la popular web china de comercio electrónico, alega que Shein ha obligado a los fabricantes a someterse a acuerdos injustos de suministro que le impiden trabajar con Temu luego de su entrada en el mercado estadounidense en 2022.

Shein y Temu son plataformas de compras online de rápido crecimiento. Shein ha acaparado la mayor cuota de mercado de la llamada “fast fashion” en Estados Unidos, con más del 50%, según la denuncia de Temu. Por su parte, Temu es la app más descargada en Estados Unidos, según la web data.ai, que monitorea las clasificaciones de aplicaciones.

La plataforma ofrece todo tipo de productos, desde ropa a artículos para el hogar a precios igual de competitivos.

“Shein ha emprendido una campaña de amenazas, intimidación, acusaciones falsas de infracciones e intentos de imponer multas punitivas infundadas, y ha forzado a fabricantes de ropa a acuerdos de exclusividad" , indicó la denuncia presentada por Temu el 14 de julio ante la Corte de Distrito de Massachusetts.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Temu dijo que Shein castigó también a los comerciantes que trabajan con su plataforma imponiéndoles “multas extrajudiciales” y obligó a los minoristas a cederle sus derechos de propiedad.

“Durante mucho tiempo, hemos mostrado una importante moderación y nos abstuvimos de emprender acciones legales. Pero la escalada de los ataques de Shein no nos dejan otra opción que tomar medidas legales para defender nuestros derechos y los derechos de los comerciantes que hacen negocio en Temu, además de los derechos de los consumidores a una amplia variedad de productos asequibles", afirmó el minorista en un comunicado.

Shein no respondió de inmediato a un pedido de comentarios de The Associated Press, aunque ya había señalado que el caso “carecía de fundamento” y que se defendería de las acusaciones.

Antes, Shein había denunciado a Temu en Illinois, afirmando que incurría en prácticas comerciales engañosas y que creaba páginas falsas que violaban los derechos de autos y los registros de marca.

Con información de AP.