Rusia pide no subestimar el riesgo de una Tercera Guerra Mundial

El peligro de una Tercera Guerra Mundial “es grave, es real, no debe subestimarse”, advirtió este lunes el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Durante una entrevista a una televisora rusa, el alto funcionario indicó que Ucrania corre el riesgo de provocar una guerra nuclear y dijo que la amenaza de un conflicto nuclear sigue lantente.

Lavrov culpó a Ucrania por el estancamiento de las conversaciones entre ambos países, y acusó a Estados Unidos y Gran Bretaña de presionar a Kiev para que no llegue a un acuerdo, reporta la agencia de noticias AP.

“Todo el mundo está recitando conjuros de que en ningún caso podemos permitir una Tercera Guerra Mundial”, dijo Lavrov, y acusó a los líderes ucranianos de provocar a Rusia al pedir a la OTAN que se involucre en el conflicto.

Al proporcionar armas, las fuerzas de la OTAN están “echando gasolina al fuego”, dijo, según una transcripción en ruso publicada en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Al parecer, Lavrov hizo estas declaraciones después de que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijera que Estados Unidos quiere “ver a Rusia debilitada hasta el punto en que no pueda hacer cosas como invadir Ucrania”.

