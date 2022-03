Habría tercera guerra mundial si Rusia ataca a la OTAN: Biden

Habría un escenario de tercera guerra mundial si Rusia ataca territorio de la OTAN, advirtió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al tiempo que aseguró que se trabaja con todo el esfuerzo para evitar este escenario.

Las duras declaraciones del presidente de Estados Unidos se dieron durante una reunión de representantes del Partido Demócrata en Philadelphia, luego del anuncio de nuevas sanciones y restricciones económicas en contra de Moscú por la invasión a Ucrania.

Biden también adelantó que los países del G7 trabajarán para dejar fuera a Rusia de cualquier fuente de financiación procedente de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Sobre una agresión rusa contra países miembros de la Alianza Atlántica, Biden fue enfático:

Más de 2,5 millones de personas han huido de Ucrania, según Naciones Unidas. El país asegura que 78 niños han muerto hasta ahora en la guerra.

As we provide this support to Ukraine, we're going to continue to stand together with our allies in Europe and send an unmistakable message that we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. One movement. That's why I moved over 12,000 American forces along the borders with Russia, Latvia, Estonia, Lithuania, Romania, et cetera, because they move once.