Terremoto mata a 255 personas en Afganistán

Al menos 255 personas fallecieron en un sismo que remeció el este de Afganistán a primera hora del miércoles, según la agencia noticiosa estatal.

La información sobre el terremoto de magnitud 6 que sacudió la provincia de Paktika seguía siendo escasa, pero se produce en un momento en que la comunidad internacional ha abandonado en gran medida el país luego de la llegada del Talibán al poder el año pasado en medio de la caótica retirada de Estados Unidos de la guerra más larga de su historia.

#BREAKING: At least 25 people have been killed and more than 95 others injured in an earthquake in Sapari district, Khost province on Tuesday night.

Local officials say the death toll could rise if the central government did not provide emergency help. pic.twitter.com/7qhqbfqxS8